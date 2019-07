Jeff Bezos mr Amazon con il Flying Fox dopo Positano , Capri e Sorrento a Castellammare di Stabia, cose belle nella cittadina delle acque con un porto turistico che sta riscuotendo consensi in Campania, diventa la meta portuale dei Vip non solo in provincia di Napoli, ma nel Sud Italia, vicina a Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, dotata di servizi e quindi molto organizzata

Dunque continuano a solcar le acque stabiesi gli yacht più grandi e importanti del mondo. All’ancora oggi il Flying Fox, lungo 136 metri, largo 21, che è la quattordicesima imbarcazione più grande al mondo che naviga sotto la bandiera del Cayman Islands. A bordo, per una vacanza nel Mediterraneo, il proprietario Jeff Bezos: l’imprenditore statunitense fondatore, presidente nonchè amministratore delegato di Amazon, la più grande società di commercio al mondo.

Costruito nei cantieri navali di Lürssen a Lemwerder, in Germania, il design esterno è stato curato da Espen Oeino, gli interni lussuosi, decorati con tonalità neutre e tessuti morbidi, sono il risultato di un intenso lavoro di ricerca e perfezionamento del dettaglio, curato dal designer Mark Berrman. L’imbarcazione ha due piattaforme di atterraggio per elicotteri, una grande piscina sul ponte principale a poppa e un ampio garage al livello dell’acqua dove è conservata la flotta di tender e giochi d’acqua.

Continuiamo con le storie dei Vip insomma…