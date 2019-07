Italia U21, finale mondiale con il sorrentino Giovanni Gargiulo

Sorridono gli azzurrini del volley nel mondiale di categoria, protagonista nella spedizione anche il sorrentino Giovanni Maria Gargiulo. Dopo ventisei anni dall’ultima volta, l’Italia è in finale in un Campionato Mondiale under 21 maschile, grazie alla vittoria degli azzurrini di Monica Cresta per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 25-21) sulla Russia.

Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoria, nella finale in programma domani (ore 18) contro la vincente di Brasile-Iran.

Il miglior risultato, infatti, è attualmente rappresentato dalla medaglia d’argento conquistata nelle edizioni del 1991 contro la Bulgaria in Egitto e del 1993 contro il Brasile a Rosario. Nella gara di oggi, si è vista una selezione tricolore capace di mantenere la concentrazione alta per tutto l’arco della partita, caratteristica che le ha permesso di rimanere in gara anche dopo un primo set perso nelle battute finali.