Incanto quartet ad Agerola sul Sentiero degli Dei. Claudia Coticelli “Amiamo la natura, bellezza nuda”

Agerola per il Festival arriva Incanto, un nome che è tutto un programma . Incanto è un quartetto italiano: Rossella Ruini,Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli sono quattro soprani di formazione classica ed evoluzione pop-crossover innamorate della bella musica tout court. Quattro ragazze che abbinano la bellezza e il fascino con l’armonia della musica.

Il concerto si terrà in un posto meraviglioso , San Lazzaro , Agerola, da cui è possibile ammirare lo splendore della costiera amalfitana .

“Viaggiamo molto ed abbiamo la fortuna di godere delle bellezze più svariate del nostro creato – ci dice Claudia Coticelli a Positanonews – . Amiamo valorizzare con la nostra musica ed essere valorizzate dalla magia del luogo e a San Lazzaro si vince facilmente ! teniamo molto al rispetto per l’ambiente ed adoriamo la natura, a cui nel 2016 abbiamo intitolato un disco “in natura”, appunto, che si ispirava alla sua complessa semplicità ed alla sua bellezza nuda”

Nelle loro performances le più belle melodie di tutti i tempi, accuratamente selezionate e riarmonizzate, si incontrano con suggestive sonorità pop, per essere presentate poi in un frame d’eccezione, costruito sull’eleganza dell’insieme e del dettaglio.

Le quattro artiste hanno iniziato a cantare insieme alla fine del 2010 come componenti del quartetto di soprani italiani DIV4S,con cui hanno collaborato fino al maggio 2013,esibendosi da protagoniste o a fianco di altri grandi artisti ( Michael Bolton, Seal, James Blunt, Mick Hucknall, Chic, M° Josè Carreras, M° Marcello Rota), calcando alcuni tra i più importanti palcoscenici del mondo, come Grecia (Atene, Salle de Megaron), Praga (Smetana Hall), Belgrado (Sava Center Hall), Night Of the Proms 2011 (33 concerti in Belgio, Olanda, Danimarca e Germania), Russia (Mosca, Krasnoyarsk, Abakan) Sempre in collaborazione con la formazione DIV4S,si sono esibite in supporto al M° Andrea Bocelli, dal 2010 al 2013, affiancandolo nel Regno Unito e in Irlanda ( Londra, Manchester, Birmingham; Liverpool, Belfast e Dublino), presso il Teatro del Silenzio a Lajatico, in Armenia (Yerevan), Bucarest, Dubai, Abu Dhabi, Cina e Malesia. Nel maggio 2013 hanno deciso di abbandonare il precedente nome e produzione per presentare al pubblico un nuovo ambizioso progetto artistico: INCANTO.

Sono tornate quindi a esibirsi in teatro (sotto la regia di Vittorio Biagi per uno spettacolo di canto e danza a loro intitolato, Città della Pieve, luglio 2013), in Tv (Rai1, “I fatti vostri”, “Affari tuoi”, “Uno mattina”, Rai International, dicembre 2013, Telethon , Tu si que vales , autunno 2017), in prestigiosi contesti nazionali (Gala Unicef a Roma, eventi privati di gran rilievo a Venezia, Roma, Siena, Firenze, Milano, Livorno, Taormina 2013-17), e internazionali: New York (2013), S. Pietroburgo e Krasnoyarsk (2013), Istanbul (2014), Mosca (protagoniste ogni anno del Gala di Capodanno e in occasione della Festa della donna dal 2013 al 2017), Doha (Qatar 2015-16), Ginevra (Svizzera 2015), Montecarlo (2016), Varna (2017), Atene (2018). Nel novembre 2016 hanno conquistato i Teatri d’opera principali, Auditorium e palazzetti dello Sport della Bulgaria, durante una tournee’ di nove date in cui hanno presentato, in anteprima all’estero, il nuovo disco IN NATURA.

Questo nuovo lavoro, che vanta la produzione artistica di Fabrizio Palma e gli arrangiamenti originali per pianoforte e quartetto d’archi firmati da Emiliano Branda, è una preziosa sintesi della loro capacità di passare dalla canzone napoletana ed italiana di tradizione a brani assolutamente moderni e contemporanei, in veste “naturale”, acustica, e scevra da ogni lavorazione elettronica.

Sono state protagoniste di un nuovo spettacolo, con lo special guest Fabrizio Palma, presso l’Auditorium di Imperia (13 Maggio 2017). Da Luglio 2017 stanno lavorando alla creazione di due nuovi spettacoli. Il primo le ha viste protagoniste insieme ad un quartetto d’archi e pianoforte nella stagione estiva del Teatro di Ostia Antica, il secondo spettacolo sempre in ambito teatrale e con la regia di Guido Tognetti le ha viste impegnate in un viaggio musicale che dal madrigale arriva ai nostri giorni presentando così un vasto e variegato repertorio che abbracci cinque generazioni. Hanno debuttato con il nuovo spettacolo nel dicembre 2017 presso il Teatro “Ambra jovinelli@ di Roma per poi proseguire in una tournée teatrale tutta italiana!

Dal progetto dell’Ambra Jovinelli è stato tratto il nuovo album “Eclettica” con sonorità più pop ed elettroniche miste al background classico .

Sono state ospiti del premio Biagio Agnes tenutosi a Sorrento a giugno 2019 e trasmesso dalla Rai.

Tra i nuovi progetti di Incanto quartet c’è quello con Venere ensemble, trio di archi più pianoforte tutto al femminile, composto dalle maestre Claudia Agostini al pianoforte, Marta Cosaro alla Viola, Zita Mucsi al violino e Rossella Zampiron al violoncello. Un progetto dai connotati rosa che avrà il piacere di esibirsi ad Agerola martedi 30 luglio 2019, presso San Lazzaro in occasione del festival “sul sentiero degli Dei “ in un repertorio che va dalle arie d’opera, alle classiche napoletane a celebri canzoni pop .

Nello specifico :

SCALETTA AGEROLA/ REGGIO CALABRIA

 barcarola

 habanera

 brindisi

 tarantella rossini

Nella fantasia

Voglio vivere cosi

 o sole mio

 funiculi

caruso

 prayer

 skyfall

 careless

 woman

 what a feeling

 mamma mia

BIS CON TE PARTIRO’

Da questo progetto sta nascendo la realizzazione di un cd che ripercorre le hit italiane degli anni addietro , da Battisti alla carrà.

Intanto è grande attesa per loro questa sera dal cuore dei Monti Lattari alla costa d’ Amalfi , ancora un evento unico