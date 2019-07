Ina Kancheva a Positano, ha cantato con Pavarotti e in tutto il mondo. Intervista di Positanonews

Positano e la Costiera amalfitana nascondono tante bellezze, non solo paesaggistiche e culturali, ma anche umane, come quelle umane. Abbiamo conosciuto Ina Kancheva una straordinaria cantante lirica che ha scelto di rimanere in una casa alla Chiesa Nuova dove si trova già da due settimane. La abbiamo sentita durante un evento ad Astapiana ai Camaldoli di Arola

Ina Kancheva è un’artista che ispira e tocca il pubblico con la sua musica. Un versatile cantante d’opera che trasmette leggerezza e dà un’espressione di sorprendente facilità alla sua gioia di cantare. L’ampia gamma vocale della sua drammatica coloratura soprano si riflette in un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca al bel canto ai Lied. Il virtuosismo della sua voce fa sì che le partiture musicali acquisiscano una nuova sonorità e producano interpretazioni uniche.

All’inizio della sua carriera il suo repertorio è basato sui grandi ruoli di Verdi, Puccini, Gounod, Bellini e si è esibita nella stagione 2002-2005 presso l’Opera di Stato di Hannover come Mimì (La Bohème), Gilda (Rigoletto), Violetta Valéry (La Traviata) e Giulietta (I Capuletti e I Montecchi).

Dal 2006 al 2011, Ina Kancheva è stata membro del gruppo dell’Opera di Stato di Stoccarda. Ha emozionato il pubblico lì in numerosi ruoli importanti come Micaela (Carmen), La Comtesse Adèle (Le Comte Ory), Violetta Valéry (La Traviata), Lucio Cinna (Lucio Silla) e altri. Ha ricevuto inviti da importanti teatri d’opera e ospiti come Susanna (Le Nozze di Figaro), Pamina (Il flauto magico), Fiordiligi (Così fan tutte), Contessa d’Almaviva (Le Nozze di Figaro), Doralice (Il Ricco di un giorno), Elisetta (Il matrimonio segreto), Mimì (La Bohème), Giulia (La scala di seta), Donna Anna (Don Giovanni), Marguerite (Faust), Alice Ford (Falstaff) e hanno fatto il loro debutto come Liù (Turandot) , Cleopatra (Giulio Cesare), Celia (Lucio Silla), Semiramide (Semiramide), Mathilde (Guillaume Tell), La contessa di Folleville (Il viaggio a Reims) e La contessa di Fourmoutiers (Le Comte Ory).