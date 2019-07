Hotel Saline Palinuro, il gioiello del Cilento per le tue vacanze in famiglia

Situato in un paese di pescatori circondato dal parco nazionale del Cilento, questo hotel di lusso con spiaggia privata si trova a pochi passi dal porto di Capo Palinuro, un punto di partenza per gite in barca. Hotel Saline è un vero gioiello della Costa Cilentana.

Hotel Saline offre ai suoi clienti un comfort indescrivibile: camere e suite a tinte vivaci, con mobili funzionali e pavimenti in piastrelle a fantasia.

Saline dispone di un fantastico ristorante con vista sul mare, che offre un menu mediterraneo, con piatti speciali e piatti della tradizione gourmet.

L’hotel comprende un bar e dispone di piscina di acqua salata, campi da tennis, spa e parcheggio.

Offre inoltre attività per bambini e un servizio navetta locale. Proprio così: l’hotel Saline fa parte di Italy Family Hotels, l’unico gruppo di hotel italiani specializzato in vacanze di famiglia.

In hotel potrai trovare culle, letti con spondine, un ristorante e un miniclub a prova bambini, la zona biberoneria per preparare pappe e biberon ai neonati, una biblioteca con videoteca, spazi gioco, animatori e babysitter e tanto altro. Insomma tutto quello che ti serve per poterti godere una vacanza con i più piccoli.

Corri sul sito www.hotelsaline.com e prenota subito la tua vacanza, anche con la tua famiglia!