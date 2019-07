Grava dei Gentili. I soccorritori degli abissi, a via oggi l’esercitazione interregionale del CNSAS

Prende il via oggi, giovedì 18 luglio, l’ormai consueta esercitazione interregionale organizzata dalle delegazioni del centro-sud del Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Fino a domenica 21 luglio un centinaio di tecnici provenienti da varie regioni saranno impegnati nella simulazione di un intervento a grande profondità. Luogo dell’esercitazione sarà l’inghiottitoio “Grava dei Gentili”, che raggiunge oltre 400 metri di profondità e si sviluppa per circa 2 chilometri. La grotta è situata nel versante occidentale del massiccio degli Alburni, in Campania, nel territorio di Sant’Angelo a Fasanella (SA), all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La cavità naturale presenta una morfologia alquanto impegnativa dovuta ai molteplici piccoli dislivelli che si interpongono a grandi pozzi verticali (il più lungo misura 50 metri) e alla presenza di acqua. Presenti molte delle commissioni del soccorso speleologico: Commissione Medica (Co.Med), Commissione Tecnica Speleologica (CTS) e Commissione Comunicazione e Documentazione (CCD). La logistica dell’evento è affidata alle specifiche squadre logistiche delle regioni partecipanti.