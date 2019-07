Grande successo per il Lido Positano: lo stabilimento “plastic free” dedicato ai residenti

Sono passati ormai più di nove anni da quando il Lido Positano è stato inaugurato. La volontà del sindaco De Lucia fu ben chiara, in quel giugno del 2010, ovvero dedicare ai positanesi uno spazio di spiaggia riservato, attrezzato, con l’opportunità di avere servizi essenziali, come pulizia dell’arenile e servizi igienici. “Vogliamo essere vicini ai positanesi e “coccolarli”, dato che riteniamo che per troppo tempo siano state trascurate le loro esigenze, anche a discapito della vivibilità del paese stesso”, aveva commentato De Lucia all’epoca.

Quest’anno si è tenuto un grande evento anche per festeggiare la bandiera blu, con tanti protagonisti illustri. Un evento che è servito per ribadire anche la volontà di dedicare l’estate al tema dell’ambiente: si è partiti dal progetto “plastic free”, progetto che ha coinvolto tutta la città, che ha fatto subito capire l’importanza che è stata data all’ambiente. Un lido che poi è diventato anche “smoke free”: un modo per dire basta all’inquinamento e valorizzare le proprie bellezze.

Encomiabile, poi, la professionalità dei dipendenti: non possiamo fare altro che lodare il lavoro di Ubaldo, guardaspiagge che difatti è diventato un vero e proprio simbolo del Lido Positano.