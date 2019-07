Grande successo del Francesco Cafise 4et e Lemon Jazz onora Sorrento Jazz

Concerto memorabile ieri sera, sabato 13, del Francesco Cafise 4et nell’ambito del LemonJazz Festival di Sorrento che registra così ancora un appuntamento di grande successo. Il virtuoso sassofonista siciliano si è esibito in una performance di particolare bravura e difficoltà tecnica che oltre ad allietare le orecchie del grande pubblico ha anche meravigliato l’ascolto più attento dei cultori musicali. La gremita Villa Fiorentino ha assistito non solo ad un grande spettacolo ma anche ad un momento per così dire “storico” degli eventi musicali sorrentini jazzisti. La presentazione infatti non è stata come di consueto affidata solamente al direttore artistico del LemonJazz ma anche a quello che lui stesso ha definito un maestro ovvero Antonino Esposito, ideatore, organizzatore e curatore della rassegna “Sorrento Jazz”, storica manifestazione musicale, divenuta per un periodo “Sorrento Jazz e dintorni” per poi riprendere il nome iniziale, che da decenni offre appuntamenti di grande rilievo musicale. I due presentatori riuniti sul palco del LemonJazz per l’introduzione del concerto in programma, hanno rappresentato un incontro storico tra due festival jazz divenuti nel tempo punti di riferimento del settore. Più che presentatori sono stati due amici di avventura riunitisi in maniera particolare ed emozionante, così come traspariva dal visibilmente emozionantissimo Esposito.

Questa sera ultimo l’appuntamento del LemonJazz Festival è con Scott Henderson Trio (ore 21).