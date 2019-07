Grande successo de “L’Incanto di Venere” al Festival della Alta Costiera Amalfitana – Agerola sui Sentieri degli Dei

Un grande successo ieri per l’appuntamento con L’Incanto di Venere. Nella suggestiva piazza di San Lazzaro, ieri le quattro bravissime Rossella Ruini,Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli hanno incantato il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana Agerola sui Sentieri Degli Dei.

Con dei bellissimi abiti rossi lunghi i quattro soprani hanno allietato ed emozionato il pubblico di Agerola.

“Viaggiamo molto ed abbiamo la fortuna di godere delle bellezze più svariate del nostro creato – ci dice Claudia Coticelli a Positanonews – . Amiamo valorizzare con la nostra musica ed essere valorizzate dalla magia del luogo e a San Lazzaro si vince facilmente ! teniamo molto al rispetto per l’ambiente ed adoriamo la natura, a cui nel 2016 abbiamo intitolato un disco “in natura”, appunto, che si ispirava alla sua complessa semplicità ed alla sua bellezza nuda”

loro performances le più belle melodie di tutti i tempi, accuratamente selezionate e riarmonizzate, si incontrano con suggestive sonorità pop, per essere presentate poi in un frame d’eccezione, costruito sull’eleganza dell’insieme e del dettaglio.

Le quattro artiste hanno iniziato a cantare insieme alla fine del 2010 come componenti del quartetto di soprani italiani DIV4S,con cui hanno collaborato fino al maggio 2013,esibendosi da protagoniste o a fianco di altri grandi artisti ( Michael Bolton, Seal, James Blunt, Mick Hucknall, Chic, M° Josè Carreras, M° Marcello Rota), calcando alcuni tra i più importanti palcoscenici del mondo, come Grecia (Atene, Salle de Megaron), Praga (Smetana Hall), Belgrado (Sava Center Hall), Night Of the Proms 2011 (33 concerti in Belgio, Olanda, Danimarca e Germania), Russia (Mosca, Krasnoyarsk, Abakan) Sempre in collaborazione con la formazione DIV4S,si sono esibite in supporto al M° Andrea Bocelli, dal 2010 al 2013, affiancandolo nel Regno Unito e in Irlanda ( Londra, Manchester, Birmingham; Liverpool, Belfast e Dublino), presso il Teatro del Silenzio a Lajatico, in Armenia (Yerevan), Bucarest, Dubai, Abu Dhabi, Cina e Malesia. Nel maggio 2013 hanno deciso di abbandonare il precedente nome e produzione per presentare al pubblico un nuovo ambizioso progetto artistico: INCANTO.

Stasera il festival continua con Il Passato Presente Eleonora Puntillo e Osanna in concerto .