Gommone disperso: nessuna denuncia di scomparsa delle persone alle autorità. Continuano le ricerche

La Capitaneria di Porto fa luce sulla vicenda del gommone disperso nella serata di domenica, tra Agropoli e la Costiera Amalfitana. “Intorno alle ore 19:15 circa è stata intercettata, dalla sala operativa della capitaneria di porto di Salerno, una comunicazione via radio relativa alla presenza in mare di un presunto gommone in difficoltà con 4 persone a bordo, due adulti e due bambini – si rivela in una nota diffusa dalla capitaneria salernitana – Le ricerche scattate subito dopo aver acquisito informazioni iniziali hanno visto impiegate in primo luogo le dipendenti MV CP 854 e il battello veloce GC A 81, successivamente sono stati impiegati i mezzi di circomare Agropoli e circomare Capri per coprire una zona di ricerche più ampia. Per le ricerche, oltre ai mezzi navali, sono stati impiegati anche il mezzo aereo della Guardia Costiera della 2° Base Aeromobili di Catania e da un elicottero dei Vigili del fuoco di Salerno, l’attività è durata per tutta la notte. Nella mattinata odierna il pattugliamento è continuato con i mezzi del Compartimento di Salerno ed è stato richiesto un ulteriore sorvolo del velivolo dei vigili del fuoco che ha pattugliato l’area interessata dalle ore 11 alle ore 13. Le ricerche, attualmente, continuano nell’ambito delle attività istituzionali. A tuttora non sono pervenute né in questa capitaneria di porto né in altri comandi territoriali denunce relative a quattro persone scomparse a bordo di un gommone. Sono in atto attività di indagine finalizzate ad accertare eventuali responsabilità nonché a confermare l’attendibilità della segnalazione per la mancanza di ulteriori elementi.”