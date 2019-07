I Giovedì dell’Oratorio alla Parrocchia San Giovanni Evangelista di Bonea di Vico Equense: la Corrida!

Continuano i Giovedì dell’Oratorio Visita ai Poveri della Parrocchia San Giovanni Evangelista di Bonea di Vico Equense con la terza imperdibile edizione della Corrida, giovedì 8 agosto 2019 ore 20.30. Aperte le iscrizioni per questo magnifico evento gratuito ed aperto a tutti.

Sarà sicuramente una fantastica serata con un presentatore d’eccezione e soprattutto all’insegna del divertimento. Le iscrizioni gratuite ed aperte a tutti devono effettuarsi entro il 4 agosto al Parroco Don Nino Lazzazzara (339 792 8710) o Antonio Cavallaro (338 837 2997).

Per rendere il tutto più divertente, tutti gli spettatori sono invitati a portare pentolacce e campanacci o altri strumenti per poter giudicare come nella trasmissione televisiva dopo il semaforo.

Al Vincitore della serata sarà regalata una giornata per 2 persone con ingresso, lettino e pranzo presso l’Antico Bagno alla Marina di Vico.

Durante la stessa serata per i palati più affini una “Porchetta Night”: gustando un delizioso panino e conservando la ricevuta potrai essere a fine serata il vincitore di una fantastica CENA PER DUE PERSONE presso l’Antica Osteria Nonna Rosa.

Il ricavato da questo evento, insieme al ricavato delle scorse serate, serviranno a coprire tutte le spese dell’Oratorio, soprattutto per coprire l’Estate dei Ragazzi e tanti altri eventi gratuiti per tutti già svolti o che si svolgeranno nel mese di Agosto.