Giffoni Valle Piana. Si conclude “Cinedù School Movie Awards”, i ragazzi di Maiori premiati per la “Miglior interpretazione”

Giffoni Valle Piana. Si è conclusa la rassegna cinematografica “Cinedù School Movie Awards” alla quale hanno partecipato gli Istituti scolastici. La rassegna è giunta alla sua settimana edizione e quest’anno ha visto il coinvolgimento delle cinque province campane con 52 comuni, per totale di circa 10.000 ragazzi delle scuole primarie. E questa mattina si è svolta la finale nella sala “Alberto Sordi” del Villaggio Giffoni Film Festival con la partecipazione di 19 classi che durante questi mesi sono state selezionate. Tra di esse anche una la IV B dell’Istituto Comprensivo di Maiori e Minori che è stata premiata come “Miglior interpretazione” per il cortometraggio “Una scelta di cuore” che invita a guardare i sentimenti dell’amore e dell’amicizia attraverso gli occhi semplici e puliti dei ragazzi. Un messaggio molto bello quello trasmesso con il cortometraggio arricchito dai paesaggi unici e meravigliosi della costiera amalfitana. I ragazzi di Maiori hanno ottenuto il riconoscimento superando altre 39 scuole della loro stessa categoria. Un risultato davvero eccellente. Ed anche noi facciamo i nostri complimenti ai ragazzi per il risultato raggiunto, frutto di un impegno costante.