Get to Positano transfer. Non solo taxi, servizi e accoglienza di qualità, ma anche un “full day” a Fasano. Affrettatevi a prenotare

La “Get to positano transfer” organizza un tour privato “ full day “ a Fasano… circondata da masserie ed uliveti secolari, vie strette, case intonacate con calce bianca. Con noi trascorrerai una giornata indimenticabile, per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci. Vi aspettiamo!!!

Renta a Car, Rent a scooter, trekking, service tutto quello che serve ai turisti .

Address Sorrento: Via Degli Aranci, 179, 80067, Sorrento (NA)

Phone: +39 081 424941 – Mobile: +39 340 3873239

Address Positano: Via Guglielmo Marconi, 294, 84017, Positano (SA)

Phone: +39 089 9840216 – Mobile: +39 334 1142899

Email: info@getopositano.com

Website: www.getopositano.com