Furore. Il sindaco Milo “Mai contattati dal Marmeeting e da Oreste Varese”

Furore Costiera amalfitana . “Il Comune di Furore non ha mai ricevuto, altresì, alcuna comunicazione in merito alla richiesta di organizzazione del Marmeeting neppure dall’organizzatore Oreste Varese.”, cos’ il sindaco Milo, che ha scalzato dopo un trentennio Raffaele Ferraioli dalla guida della cittadina della Costa d’ Amalfi. Dunque smentite le dicerie di altri giornali, mentre noi di Positanonews ci siamo limitati a pubblicare il comunicato del Marmeeting che ufficialmente diceva di spostarsi a Maiori. Una decisione unilaterale quindi, visto che, a quanto pare, non vi è stato nessun contatto col nuovo sindaco per rifare la gare sul Fiordo di Furore. In allegato il comunicato ufficiale del Marmeeting