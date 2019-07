Furore / Praiano. Per l’aggressione al parcheggio in pieno giorno a due giovani di Pimonte, si pensa addirittura a turisti. Non volevano pagare il parcheggio. Per questo motivo hanno picchiato i due dipendenti della ditta che gestisce l’area di sosta nei pressi della spiaggia di Praia, a Praiano, in piena costiera amalfitana e sopratutto IN PIENO GIORNO.

Incredibile, ma vero. Stando ai resoconti avrebbero mangiato in un ristorante, senza pagare, andandosene senza che nessuno li fermasse per il momento di caos, e poi, forse anche ubriachi, non volevano pagare il parcheggio, da lì uno scontro, da quanto ci riferiscono ci sono in più casi dei diverbi, finito malissimo. In tre hanno preso a cascate in testa i due che sono poi stati medicati e aiutati dall’altro parcheggio, quello di Castellano, che però era troppo distante per poter intervenire o vedere la scena.

La cosa grave è che è successo in pieno giorno, il parcheggio della “Praia” anche se riconducibile a Praiano, perchè è la strada d’accesso per la Praia, è nel territorio del Comune di Furore, ed il Comune di Furore, amministrazione Ferraioli, fece l’appalto per questo parcheggio. . Ripetendo il plot cinematografico . Tre ragazzi, dopo aver fatto il bagno, sono andati a ritirare le loro moto dal parcheggio. Qui si sarebbero rifiutati di pagare il dovuto. Alle richieste dei due parcheggiatori, un 26enne ed un 32enne di Pimonte, li hanno presi a calci e pugni. Dopo l’aggressione sono quindi saliti in sella alle loro moto e se ne sono andati. Soccorsi dai medici del 118, sono stati portati in ospedale al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello . Il 26enne ha subito la rottura del setto nasale, mentre il suo collega ha riportato diverse ferite ed escoriazioni. Per entrambi la prognosi è stata di 25 giorni.

Sul caso stanno ora indagando i carabinieri di Amalfi che hanno già acquisito le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona. I tre aggressori sarebbero già stati individuati ed ora si attende di capire se il magistrato emetterà contro di loro un decreto di fermo. Si parlerebbe addirittura di tre turisti, ovviamente non sappiamo se di nazionalità straniera o italiana, o della Campania, ma le verifiche si stanno facendo fra Napoli e Salerno, anche per vedere eventuali pregiudicati. Si risottolinea l’assurdità del fatto avvenuto in pieno giorno, purtroppo l’afflusso enorme di turisti comporta anche problemi di ordine pubblico.