Furore , Marmeeting il no fu dato dalla Giunta Ferraioli per l’interdizione del Fiordo. La vicenda della gara di tuffi che si sposta a Maiori , altro paese della Costiera amalfitana, per lasciare il suggestivo Fiordo, nel cuore della Costa d’ Amalfi, fra Positano, Praiano e Conca dei Marini noi di Positanonews preferiamo chiarirla con un documento . La delibera di Giunta con la quale il sindaco fu messo in minoranza dalla sua stessa Giunta, i cui assessori ora sono nell’amministrazione Milo, sul patrocinio da dare al Marmeeting. La gara di tuffi si sarebbe dovuta tenere in una zona attualmente interdetta.

Dunque chiarito il mistero, da una parte è vero che il Comune ha detto no, come pure è vero che l’attuale sindaco Milo non ha avuto alcun incontro successivo. Più che la diretta Rai è importante riaprire il Fiordo, la Regione Campania a Napoli, le istituzioni a Salerno , il dialogo fra i comuni vicinori, si deve fare qualcosa perchè alla fine se si pubblicizza il Fiordo e non ci si può accedere serve a ben poco.