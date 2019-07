FUOCHI, D’ARTIFICIO, PIROTECNICI E PIROMUSICALI

Per meglio comprendere siamo andati alla fonte, intervistando l’ideatore , il produttore e l’esecutore, della rinomata ditta che chiude ogni festa. In questo momento si dice stiamo lavorando per Sant’Anna, appuntamento lunedi sera, con una prima parte accompagnati da musiche, e una seconda parte scenograficamente disposta su tre pontoni. Da non perdere!

Quest’anno, per il secondo anno consecutivo a FERRAGOSTO, avremo spettacolo pirotecnico offerto dagli albergatori sorrentini. appuntamento alle 23.15 del 15 agosto 2019.