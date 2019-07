Funivia del Faito, domenica scattano le corse estive: ecco gli orari

L’Eav comunica che a partire da domenica 7 luglio entreranno in vigore gli orari estivi della funivia del Faito. Ulteriori corse saranno introdotte in modo da garantire l’orario prolungato fino a sera, con l’ultima corsa delle ore 20.10. Tale regime di servizio resterà attivo fino al prossimo 15 settembre. Qui di seguito pubblichiamo gli orari di salita e discesa previsti tra Castellammare di Stabia (stazione ferroviaria della linea Napoli-Sorrento) e la stazione in cima al Monte Faito (Piazzale dei capi):

Le partenze

8,20 – 8,40 – 9,00 – 9,20 – 9,40 – 10,00 -10,20 – 10.40 – 11,00 – 11,40 – 12,00 – 12,40 – 13,00 – 13,40 – 14,00 – 14,40 – 15,00 – 15,20 – 15,40 – 16,00 – 16,20 – 16,40 17,00 – 17,40 -18,00 – 18,20 – 18,40 – 19,00 – 19,20 – 19,40-20,00 – 20,10