Franco Roberti a Vico Equense in piazza Siani contro la camorra, ma poca la partecipazione. Il pericolo non va sottovalutato, mobilitatevi. Dopo gli arresti, ma anche prima di essi , era chiaro che l’allarme su rischio camorra a Vico Equense non è di un mitomane. Ma noi di Positanonews non ne vogliamo fare un caso politico, bensì di impegno civile. Roberti, prima di essere del PD, è un magistrato di alto valore e il significato della manifestazione, si può essere pro o contro il PD, non andava sottovalutato, e questo senza voler attaccar a forza l’amministrazione del sindaco di Andrea Buonocore, che non avrebbe dovuto rifiutare lo spazio comunale ( ma sinceramente non conosciamo bene i termini della questione, richieste etc ) , ma sul punto siamo sicuri darà una risposta coinvolgendo tutti , non deve essere oggetto di scontro, ma di incontro, la lotta alla camorra o quel che sia va fatta insieme tutti senza ne se ne ma vi deve essere un serio impegno della popolazione e delle forse sociali e culturali al fine di rigettare questa cancrena estirpandola. Mobilitatevi Positanonews sarà con voi