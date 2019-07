FRANCESCA MARESCA “LA VOCE DEL TEMPO” A VILLA FONDI INCANTA LA CITTA’

FRANCESCA MARESCA SIRENA DI PIANO DI SORRENTO INCANTA UN PUBBLICO FANTASTICO

Il concerto di Francesca Maresca ha creato una serata di grande fascino. Musiche originali del panorama italiano con una voce che spacca i cuori nel silenzio di un tramonto unico. Il paesaggio sul finire del giorno ha accompagnato l’atmosfera magica, tra suoni e applausi, per una interpretazione magnifica di canzoni di autori universali.

Francesca Maresca esprime il meglio del suo repertorio con il maestro Luigi Belati al piano e tastiere, Vincenzo Di Somma al basso e contrabasso, e Lello Imparato alla batteria. Gigione Maresca declama la “Voce del tempo” poesia dedicata all’artista carottese per il concerto “CANTASTELLE” come autore dei testi di un concerto pensato da Francesca per le donne presenti, partecipanti in massa al concerto pieno di emozioni.

Autori come Modugno, Bindi, Dalla e Pino Daniele sono indimenticabili e tutti con sensibilità hanno partecipato cantando e con il ritmo dell’arte di Lucio Battisti e bastato solo un minuto per sognare secondo lo spartito e la storia con le note del

“IL TEMPO DI MORIRE…in musica.”