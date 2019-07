FORMATO IL NUOVO DIRETTIVO DELL’ASCOM PIANO DI SORRENTO

Ufficializzato il nuovo Direttivo dell’Ascom di Piano di Sorrento. Dopo l’elezione all’unanimità, il Presidente Gianluca Di Carmine ha individuato la squadra che lo accompagnerà nel mandato: «Il nuovo Direttivo è più numeroso e variegato – spiega – Ho riconfermato chi ha manifestato la volontà e la possibilità di mettersi ancora a servizio dell’associazione e coinvolto forze nuove. Conto, come sempre, sulla collaborazione delle istituzioni e di ogni singolo socio, per tenere sempre alta l’attenzione sulle esigenze quotidiane delle diverse attività». Al suo fianco, il Presidente della Confcommercio locale ha voluto Andrea Esposito, Salvatore Rossi, Antonio Russo, Danilo Pollio, Antonio Reale, Titti Aiello, Eduardo Pentangelo, Antonio Starace, Domenico Cappiello, Francesco Gargiulo, Claudio Mastellone, Alessandro Russo e Gelsomina Napolano.

«È nostra intenzione – continua Gianluca Di Carmine – rafforzare la presenza dell’Ascom sul territorio confermandola come punto di riferimento non solo per i soci, ma anche per i consumatori. Proprio per questo una delle prime operazioni del nuovo Direttivo saranno le mappe commerciali affisse in città». In corrispondenza della segnaletica comunale, infatti, verrà apposta una cartina geografica stilizzata in cui sono segnalati i punti di interesse turistico e le attività imprenditoriali iscritte all’Ascom. Individuati già due punti di affissione: sul Corso Italia, ad angolo con Piazza Cota, e a Marina di Cassano.

Intanto fervono i preparativi per l’evento dedicato alle famiglie previsto per sabato 10 agosto che coniugherà shopping, gastronomia e intrattenimento per bambini con animazione, gonfiabili e un’edizione speciale del concorso a premi “Imbuca il coupon”.