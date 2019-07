Folgore Massa. Sotto rete ruggirà ancora il “Macho” Della Mura

Marco Della Mura: “Più cattiveria nei momenti cruciali per centrare i play-off”

La Folgore Massa non poteva assolutamente prescindere dalla grinta del “Macho” Della Mura. Cuore e passione all’ennesima potenza, il centrale biancoverde sarà nuovamente pronto a battagliare sotto rete per spingere i compagni alla vittoria.



Estate di lavoro senza staccare la spina, per recuperare la forma migliore e farti trovare prontissimo alla ripresa degli allenamenti.

“Esatto. Non posso permettermi di fermarmi in alcun momento, l’estate è il periodo adatto per recuperare da infortuni precedenti che non mi hanno consentito di viaggiare a gonfie vele nell’ultima stagione. Sto lavorando duramente per arrivare al meglio a settembre, e ricominciare gli allenamenti con tutto il gruppo al completo”.

Nel tuo ruolo è stato confermato Deserio, ma in generale sono tante le permanenze all’interno di un gruppo che non ha subito particolari stravolgimenti. Quanto è importante aver mantenuto la struttura portante della squadra?

“Il nostro è uno sport di squadra, per cui l’affinità tra i diversi giocatori è fondamentale. Si vince soltanto se c’è un gruppo solido, per cui aver riconfermato lo zoccolo duro della scorsa stagione è stato importantissimo. Va fatto un grande plauso al nostro ds Ruggiero, ed allo stesso tempo voglio fare anche un grosso in bocca al lupo ai ragazzi che hanno scelto di andare via, perché legittimamente attratti dall’opportunità di potersi confrontare in categorie superiori”.

Qual è il tuo bilancio, sia personale che di squadra, relativo alla scorsa annata?

“A livello personale non è stato esattamente il mio miglior anno. Sono stato costretto a giocare con il freno a mano tirato, perché pur dando sempre tutto me stesso, il fisico non rispondeva allo stesso modo. Non posso definirla come una stagione da dimenticare perché soprattutto nel girone di ritorno abbiamo vissuto emozioni forti, ma soltanto da accantonare in vista della prossima che mi auguro possa essere eccezionale. Dal punto di vista collettivo è stato invece un anno magnifico, e ci è mancato soltanto un guizzo nei momenti cruciali. Non siamo infatti riusciti ad esprimerci al massimo quando c’era da piazzare l’affondo decisivo, ed è proprio lì che dobbiamo migliorare perché quando si presenteranno opportunità importanti non dovremo più sbagliare”.

Quest’anno la società non si nasconde. Ambizioni importanti per centrare l’obiettivo play-off.

“Ogni anno va messa l’asticella un po’ più in alto, per provare a migliorarsi stagione dopo stagione. È in fondo ciò che stiamo già facendo, conosciamo la strada giusta da seguire, e con impegno dobbiamo puntare ad andare oltre la terza posizione conquistata nello scorso campionato”.

Quali sono le tue attese e aspettative?

“Dare tutto quello che finora non sono riuscito a dare, e raggiungere quel sogno play-off che si stiamo portando dietro da troppi anni. Possiamo farcela: la società è pronta così come il nostro gruppo, e vogliamo toglierci grandi soddisfazioni”.