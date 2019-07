La classe 1979 di Positano e Praiano, in Costiera Amalfitana, ha festeggiato i suoi 40 anni con un party esclusivo nel bellissimo beach club di Villa TreVille. Prima però, un ricordo ad una persona che non c’è più, Maria Cinque, anche lei classe 1979, che lo scorso 10 giugno avrebbe festeggiato il 40esimo compleanno. Il 17 agosto saranno tre anni dalla sua prematura scomparsa e i suoi compagni hanno voluto ricordarla con questa grande festa in suo onore.

Dopo una celebrazione di Don Giulio in onore di Maria nella chiesa del Santo Rosario, una comitiva di 35 amici di Praiano e Positano, hanno raggiunto via mare la bellissima Laurito per arrovare suòlla spiaggia di Villa TreVille e festeggiare tutti insieme questo “Black and White party “. Tutti infatti hanno indossato abiti rigorosamente bianchi e neri, anche la torta era bianca e nera.

Una serata speciale organizzata dalle quote rosa del gruppo che ha avuto un successo esagerato.

Dopo una cena gourmet al ristorante di TreVille, con piatti dalle preparazione e dalle genuinità uniche, la festa, per alcuni, è continuata nella discoteca più cool della Costiera Amalfitana: il Music on The Rock, dove ieri con la bella Tiffany Romano e il grande Mario Iovieno, si è tenuto il secondo appuntamento del Queen Thursday, un evento che dallo scorso giovedì ha riscosso un grandissimo successo nella Città Verticale.