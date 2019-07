Festa dell’Indipenza per l’America, auguri ai nostri amici negli USA. Grande party a Villa Tre Ville a Positano, la splendida struttura di Zeffirelli, ora di Govind che la tiene in maniera eccezionale. Oggi 4 Luglio per gli americani è un giorno speciale, quello della Festa d’Indipendenza. Proprio in questa data nel 1776 si tenne l’assemblea dei 56 delegati provenienti dalle 13 colonie britanniche per sottoscrivere la dichiarazione d’indipendenza. Per la precisione si trattava delle colonie di New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud e Georgia. Quel documento avrebbe cambiato la storia non soltanto dell’America, bensì del mondo, sancendo l’indipendenza dalla Gran Bretagna, malvista e mal sopportata dagli indigeni anche perché non aveva concesso il diritto al voto e rappresentanza formale alle colonie americane e queste si sentivano sfruttate.

La Festa d’Indipendenza americana non è solo un evento che riguarda gli States ma anche tutte le ambasciate e i luoghi che rappresentano gli Stati Uniti. Nel corso degli anni è diventato un evento conosciutissimo anche in Europa grazie ad un infinita cinematografia che ne ha raccontato ogni dettaglio. Il 4 luglio non è stato scelto sin da subito come il giorno della Festa d’Indipendenza. A circa 50 anni dalla dichiarazione morì Jeffersone e la data divenne quindi solenne per i festeggiamenti. Nel Massachusetts e il termine Independence Day venne usato per la prima volta nel 1791.