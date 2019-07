Farmacia Elifani ancora più servizi. Si può prenotare anche al Caldarelli a Napoli

Meta, Sorrento. Nella fornitissima e qualificata Farmacia Elifani non si fermano mai nell’offrire servizi sempre migliori e utili per gli utenti , le prenotazioni sanitarie .

DA OGGI IN FARMACIA ELIFANI SI POSSONO PRENOTARE ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE ANCHE ALL’ OSPEDALE CARDARELLI DI NAPOLI.

SI AGGIUNGONO QUINDI ALLE PRESTAZIONI DEL II POLICLINICO E DELLA ASL NAPOLI 3 SUD.

Una storia lunga un secolo e che ancora oggi fa sì che la Farmacia Elifani rappresenti l’eccellenza del settore. La storia della Farmacia comincia, infatti, nei primi del ‘900, a Napoli, per poi, negli anni ’40, proseguire in Penisola Sorrentina, a Meta di Sorrento.

Ed è proprio a Meta, in via Angelo Cosenza, che il dottor De Simone, ereditando il lavoro della madre Franca Elifani, qualche hanno fa ha voluto rivoluzionare il locale, creando dapprima un ambiente accogliente e luminoso e introducendo tante innovazioni tecnologiche quali l’impianto robotizzato di automazione del magazzino per la migliore gestione delle scorte dei medicinali.

Il personale della farmacia è accuratamente preparato e sempre aggiornato sulle nuove opportunità terapeutiche e su servizi innovativi, è particolarmente orientato alla ottimizzazione della terapia medica del paziente e promuove la salute, il benessere e la prevenzione delle malattie.

Tanti i servizi offerti, dalle autoanalisi dei principali parametri del sangue come glicemia, colesterolemia, trigliceridemia, tempo di protrombina, emoglobina glicata alla automisurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma in tempo reale, spirometria, Holter pressorio 24ore ed Holter ECG 24 ore, dal noleggio di apparecchi elettromedicali come tiralatte elettrici, aspiramuchi e bilance pesaneonati, alla elaborazione di diete personalizzate o il controllo dell’ udito ed assistenza a protesi acustiche.

E tanta l’attenzione all’alimentazione, con test per le intolleranze alimentari, intolleranza a glutine e lattosio, per la determinazione della presenza gastrica di Helicobacter pylori ed esame di pelle e capelli.

La Farmacia dispone anche di una pagina facebook aggiornata (clicca qui).

Via Angelo Cosenza 2/4

80062 Meta ( NA )

081 8786605

info@farmaciaelifani.it