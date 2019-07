Facebook, Instagram e Whatsapp down. Problemi con immagini ed audio

Panico nel mondo Zuckemberg dove intorno alle 15 è cominciata una crisi nel caricamento immagini, video e audio su Facebook, Instagram e Whatsapp.

Non è la prima volta che il trio Zuckemberg collassa su tutti i fronti.

Instagram e Whatsapp i due social che più hanno riscosso problemi. Ad ora ancora rallentamenti. Su Twitter sbottano gli utenti con post e meme sulla vicenda.

Infatti, stando alle segnalazioni fatte su Twitter (l’hashtag #whatsappdown è finito rapidamente in tendenza), il problema riguarda diversi Paesi d’Europa e anche fuori dall’Europa: malfunzionamenti in Italia ma anche in Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra e in alcuni Paesi del Sudamerica (soprattutto il Brasile e l’Argentina). Per quanto riguarda Whatsapp, come detto, il malfunzionamento coinvolge foto, audio e video ricevuti, ma anche gli stickers e le gif. Su Instagram problemi invece con i filtri e con la visualizzazione delle stories, mentre su Facebook non si riesce a mettere like ai post (viene visualizzato un messaggio di errore).

«Siamo consapevoli del fatto che alcune persone hanno difficoltà a caricare o inviare immagini, video e altri file sulle nostre app. Siamo spiacenti per il disturbo e stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile», si legge in un tweet ufficiale da parte di Facebook. Stesso tweet da parte di Instagram: «Siamo consapevoli del fatto che alcune persone hanno problemi a caricare o inviare immagini e video su Instagram. Siamo spiacenti per il disturbo e stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile»​, si legge nel tweet quasi fotocopia. Nessuna comunicazione invece dai canali social di Whatsapp.