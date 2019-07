Eventi in Penisola: cosa fare nel week-end tra il 12 e il 14 Luglio

La Notte Dei Briganti III Edizione

A Montechiaro con la paranza del tramontano Isidoro Caso. 12/07/2019

LUG 12 Lessico amoroso

Appuntamento sulla terrazza di Villa Fondi con lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati e il suo “Lessico amoroso”. Si ringrazia il Comune di Piano di Sorrento. Ingresso libero.

Limoni in Festa 2019 – 45a edizione

Massa Lubrense dal 12 al 14 luglio. sabato LA NOTTE DI MUSICA POPOLARE CON EUGENIO BENNATO

Mostra d’Arte di selezione

in villa Fondi dal 4 al 14 luglio esposizione d’arte curata da Letizia Caiazzo

Pippo Franco in “Non ci resta che ridere”

villa fondi sabato 13 luglio

LUG 13 Lemonjazz Festival Francesco Cafiso 4tet

LUG 14 Lemonjazz Festival Scott Henderson trio

Sorrento Villa fiorentino 13/07/2019 Francesco Cafiso ricorda che regole e limiti sono fatti per essere sorpassati. Nato a Vittoria (Ragusa) nel 1989, Cafiso ebbe i primi contatti con musicisti di fama internazionale all’età di 9 anni. Prima ancora di aver compiuto vent’anni, la lista delle sue collaborazioni annoverava già i nomi di Hank Jones, Cedar Walton, Mulgrew Miller, Jimmy Cobb, Ben Riley, Ray Drummond, Reggie Johnson, Joe Lovano, Bob Mintzer, Enrico Rava, oltre ai vari membri della famiglia Marsalis.

LUG12

Estate Culturale al Bastione di Parsano MASSA LUBRENSE ACQUARA FESTA DI SAN VITO DAL 12 AL 15 LUGLIO

Amalfi in Jazz #2 Casanova Swing Band

Casanova Swing Band è la formazione che porterà il suo sound in piazza Duomo per la seconda serata della raffinata RASSEGNA Amalfi in Jazz, venerdì 12 luglio 2019 alle ore 22.00. Ad accesso gratuito.

Un energico ottetto dal sound ricercato ed elegante. Una Swing Band che, partendo dalla tradizione jazzistica ma con lo sguardo rivolto a sonorità “altre”, riesce a coinvolgere gli ascoltatori attraverso arrangiamenti raffinati ed un forte Interplay. Con Carmine Granato, Donato Verace alla tromba, Peppe Plaitano al sax, Peppe Picardi al trombone, Marco De Domenico al piano, Giovanni Crescenzi al basso, Pasquale di Lascio alle percussioni, Leonardo De Lorenzo alla batteria.

Il secondo appuntamento di Amalfi in Jazz con Casanova Swing Band rientra nel cartellone estivo di eventi promosso dal Comune di Amalfi, assessorato a tradizioni, eventi e cultura retto da Enza Cobalto.

Ed ecco i prossimi appuntamenti in programma per Amalfi in Jazz:

Venerdì 19 luglio, per la terza serata di Amalfi in Jazz ci sono i Neri per Caso in “We love The Beatles”. Il più amato sestetto vocale italiano celebra John, Paul, George e Ringo con nuove straordinarie interpretazioni delle loro canzoni.

Venerdì 26 luglio la rassegna saluta con una delle eccellenze del jazz italiano: Walter Ricci con la sua Big Band, che presenta in anteprima il nuovo album “Stories”.

La Stagione del barocco 2019- Ensemble Barocco di Napoli Cattedrale di Sorrento 14 luglio

Due capitali della musica: Napoli e Venezia

Francesco Mancini

Concerto in sol minore per flauto, due violini, viola e basso continuo

Antonio Vivaldi

Concerto a flauto e due violini in la minore RV 108

Concerto in do minore per flauto, archi e basso continuo RV 441

Domenico Sarro

Concerto in la minore per flauto, due violini, viola e basso continuo

Antonio Vivaldi

Concerto in re maggiore op. 10 n. 3 RV 428 Il Gardellino

Ensemble Barocco di Napoli

Tommaso Rossi, flauto dolce

Raffaele Tiseo e Giuseppe Guida violini

Rosario Di Meglio viola, Marco Vitali violoncello,

Giorgio Sanvito violone, Patrizia Varone clavicembalo

Minori, festa di SANTA TROFIMENA SABATO 13 LUG,