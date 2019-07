Esempio di onestà da Vico Equense, un venditore ambulante indiano trova una somma di denaro e la consegna alla Polizia Municipale

Vico Equense. E’ bello poter raccontare una storia che sa di onestà e di valori, quelli che ti fanno ricredere sulla bontà degli uomini. E’ accaduto nella giornata di oggi alla marina di Seiano ed ha come protagonista un venditore ambulante di origini indiane. L’uomo, mentre si trovava sul posto per vendere la sua merce, ha ritrovano una somma di denaro in banconote che qualcuno aveva distrattamente smarrito. L’indiano non ci ha pensato due volte ed ha consegnato l’intera somma al Comandante della Polizia Municipale in modo da farla rientrare in possesso del legittimo proprietario che, per legge, avrà un anno di tempo per poterla ritirare. Se al termine dell’anno nessuno si sarà presentato per riottenere le banconote smarrite, la somma di denaro andrà a colui che l’ha ritrovata.