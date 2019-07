ESCLUSIVA: San Vito Positano, parla il sindaco De Lucia: “Il calcio non morirà a Positano”

Positano. Il sindaco Michele De Lucia è stato chiaro: “il calcio a Positano non morirà”. Egli ha smentito categoricamente che il Presidente Raffaele Casola abbia presentato documento di dimissione al comune, come si era vociferato nei giorni scorsi. Certo, c’è la richiesta di aiuto per portare avanti un progetto così importante, ma da qui a parlare di dimissioni ce ne passa.

Il sindaco ha espresso tutta la sua vicinanza al San Vito Positano che ancora non ha presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato. De Lucia ha fatto sapere che il comune sarà sempre vicino alla società, così come ha dimostrato precedentemente attraverso la concessione gratuita del campo ed altri contributi.

Inoltre ha dichiarato che si augura che nei prossimi giorni ci possa essere un incontro tra vecchi e nuovi dirigenti affinché si trovi la soluzione migliore, e che tutti si attivino per garantire una certa continuità al San Vito Positano. Se ciò non dovesse accadere sarà l’amministrazione a prendere in mano la situazione in maniera decisa e determinata. A detta del sindaco si tratta di un’associazione troppo importante, investire sullo sport e sui ragazzi è sintomo di crescita. Ecco perché non può accettare l’idea di una dipartita della squadra del paese.