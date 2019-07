ESCLUSIVA – San Vito Positano alla riscossa: Antonio Guida presidente. Grande mobilitazione per continuare a fare calcio

Una grande mobilitazione per continuare a scrivere la storia del San Vito Positano. Dopo l’incontro di ieri con il sindaco di Positano Michele De Lucia, in un confronto tra vecchi e nuovi componenti della società giallorossa, si è trovato una “cordata” che assicuri il proseguimento dell’attività calcistica nella Città Romantica.

All’accorato appello di Giacomo Mandara nel nome ed il ricordo di Don Raffaele Talamo, il paese si è unito per dare continuità alla storia del San Vito Positano, il club più antico della Costa d’Amalfi. Un movimento che ha messo insieme fazioni contrapposta nella gestione societaria, imprenditori e famiglie.

La società del San Vito Positano sarà guidata da Antonio Guida, titolare del Gabbiano, coadiuvato da una nutrita schiera di positanesi, come Corrado Marfé, Antonio Palumbo, Maurizio De Lucia, Giacomo Mandara, Francesco Fusco, Carlo Parlato, i fratelli Rianna, Giuseppe Vespoli, Antonio Castellano, Peppe Russo, Vito Attanasio e Luigi Pisacane. Inoltre a dare manforte al San Vito ci sarà anche Salvatore Gagliano, imprenditore di Praiano ed ex presidente della Figc Campania. Il titolo sportivo del San Vito Positano verrà così mantenuto, con la squadra che molto probabilmente parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Una grande vittoria per tutta Positano!