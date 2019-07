Paura a Marina di Cassano, Piano di Sorrento. Durante i lavori di pulizia del costone roccioso che si sono tenuti anche quest’oggi, delle grosse pietre sono franate sia in strada che su un’abitazione sottostante, danneggiandola.

Paura tra i passanti: diverse, infatti, erano le persone che stavano transitando in quei momenti in strada, tra cui molti bambini. Sono stati celermente allertati gli agenti della Polizia Municipale, i quali hanno prontamente chiuso la strada per garantire la sicurezza del posto.

di 3 Galleria fotografica Piano di Sorrento, pietre vengono già dal costone roccioso





Noi ci siamo recati sul posto poco dopo l’evento. Abbiamo raccolto anche alcune testimonianze. Un giovane ci ha riferito che il botto è stato importante ed è stato costretto a rintanarsi.