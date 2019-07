ESCLUSIVA – Mario Balotelli in relax alla Conca di Meta

Relax in Penisola Sorrentina per Mario Balotelli. Il centravanti azzurro è stato visto nelle acque di fronte al Lido La Conca (dopo aver mangiato nell’omonimo ristorante), godendo del litorale metese in compagnia della propria figlia Pia, avuta con la showgirl e cantante Raffaella Fico.

Super Mario non rinuncia mai a trascorrere del tempo libero con la sua amata figliola, ed avrà quindi approfittato della pausa dagli impegni agonistici per godere di una dolce vacanza (concedendosi qualche scatto con i fan), in attesa di una nuova squadra.

L’estroso attaccante dopo gli ultimi sei mesi con il Marsiglia in Ligue 1 (15 presenze e 8 reti), infatti è attualmente svincolato e di recente è stato visto allenarsi a Castel Mella, un paese nei pressi di Brescia, e dovrebbe ritornare a giocare in Serie A.

Cellino lo vorrebbe regalare ai tifosi delle rondinelle dopo l’approdo in massima serie, poi a seguirlo ci sono anche Parma e Fiorentina. Molte volte Balotelli è stato anche accostato al Napoli, pista non realistica al momento, che potrebbe diventare una scelta di cuore.