Maiori, Costiera Amalfitana. Sull’intricata vicenda della scuola di via De Jusola, Positanonews ha parlato con l’ex capo ufficio tecnico del comune, l’ingegnere Aniello Casola. “Non hanno le idee chiare – ci ha detto il tecnico, con riferimento all’amministrazione di Antonio Capone – Dal 2000, all’epoca delle elezioni quando si parlava di antisismica, è stato fatto un primo project-financing, dove io mi sono preso la responsabilità di bloccare una ditta per camorra. Poi si è pensato di demolirla, fare tre piani di parcheggi sotto e fare una scuola affianco all’altro plesso, poi si è pensato di fare persino un albergo.” Incredibilmente si è pensato di tutto, fino al recente progetto, che ripropone l’intero plesso con forme avveniristiche e che seguendo l’esempio di paesi limitrofi, recupera il 65 percento dell’edificio esistente, dopo la “fuga” della Gemar di Piano di Sorrento e l’ottenimento di un finanziamento per far abbattere l’edificio.