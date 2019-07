ESCLUSIVA – Fausto Bertinotti in vacanza a Positano

Ritorna di nuovo a Positano l’ex dirigente politico e sindacalista Fausto Bertinotti. E’ stato visto in compagnia con l’inseparabile moglie Lella, mentre passeggiava per le vie della città romantica, meta vacanziera in cui Bertinotti è un habitué. Erano diversi anni che non si vedeva in Costiera Amalfitana l’autorevole esponente del Partito di Rifondazione Comunista (di cui è stato segretario dal 1994 al 2006) e della sinistra italiana, eppure eccolo sul molo vestito con stile sportivo, con il suo classico astuccio degli occhiali al collo su una polo blu, accompagnato dalla moglie.

Non sembrano passati degli anni, eppure Bertinotti in uno dei suoi spaccati di vita mondana nel paese verticale, quando era Presidente nella Camera dei Deputati durante la XVesima legislatura (secondo governo Prodi, dal 2006 al 2008), fece visita all’appena ritrovata Villa Romana che oggi è tramutato nel magnifico sito del MAR. Bertinotti infatti ammirò gli affreschi e le secolari strutture del I secolo d.C. guidato da dei tecnici, rimanendo entusiasta di quella grande e preziosa scoperta.