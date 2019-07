ELMAS GRANDE ACQUISTO A CENTROCAMPO UN GIOVANE DI TALENTO PER LO SCUDETTO

NAPOLI – Ora è ufficiale, Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato dal Fenerbahçe che lo ha salutato su Twitter: il centrocampista macedone sarà a Roma nelle prossime ore e alle 10 di martedì svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Poi andrà subito a Dimaro, sede del ritiro della squadra azzurra, per conoscere Ancelotti e i nuovi compagni. L’intesa tra la società di De Laurentiis e il club turco è stata trovata sulla base di 16 milioni più bonus.

Il comunicato del Fenerbahçe

“Il club ha raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento del calciatore Elmas. Il giocatore andrà in Italia e dopo aver completato le relative procedure firmerà per la sua nuova squadra. Ringraziamo Eljif per il contributo dato alla squadra”.