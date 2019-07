Elmas al Napoli, pronto il trasferimento alle falde del Vesuvio

De Laurentiis e Giuntoli hanno messo le mani sul talento del Fenerbahçe

Eifel Elmassta per diventare un giocatore del Napoli: il Napoli lo ha scelto, ma da un bel po’, e dopo qualche settimana di trattativa sta per concluderne l’acquisto con il Fenerbahce: il centrocampista macedone è quello che per caratteristiche maggiormente si avvicina all’identikit tracciato da Ancelotti, ieri, in conferenza stampa. «Vogliamo un giocatore moderno, che somigli, in qualche modo, a Fabian Ruiz».

Le caratteristiche di Elmas

Elif Elmas, venti anni nel prossimo settembre, ha già un’esperienza formativa al Fenerbahce: è mediano, mezzala, trequartista, ha piedi che incantano. Giuntoli ha demolito quelle differenze economiche inevitabili d’inizio trattativa e ora si attende solo l’annuncio ufficiale. Il Napoli non dimentica Maximiliano Lovera (20 compiuti da quattro mesi), tuttocampista del Rosario Central, che è un prospetto di qualità per il centrocampo del futuro.

fonte:corrieredellosport