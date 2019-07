Elezioni Positano 2020. Salgono le quotazioni di Guarracino, dall’altra parte i “boatos” parlano di Carlo Cinque. Sono passati oltre quattro anni dal 31 maggio 2015, data del voto per il Comune di Positano, che furono contestuali a quelle per la Regione Campania. Elezioni storiche che videro il sindaco Michele De Lucia bissare il successo dei cinque anni precedenti e fare dieci anni di fila come non avveniva da mezzo secolo.

Al momento la legge impedisce a De Lucia di ricandidarsi per la terza volta, è possibile solo per i comuni inferiori ai 3 mila abitanti, una riforma, che gli permetterebbe di poter ricandidarsi la terza volta, è prevista nelle commissioni parlamentari , ma visti questi chiari di luna fra Lega e Movimento Cinque Stelle non è certo che riesca a passare. Dunque lo stato delle cose nell’ “Alba della Libertà” sono ancora fluide, nel caso sia possibile il terzo mandato si ricandiderebbe De Lucia, altrimenti i papabili sono l’attuale vice sindaco Francesco Fusco, visto da alcuni come il naturale successore con già due sindaci in famiglia, l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida, visto come l’assessore emergente e ben visto anche da parte delle attuali opposizioni consiliari, ma anche Raffaele Guarracino che potrebbe essere la sorpresa, Guarracino mantiene il suo zoccolo duro a Liparlati e potrebbe essere scelto dal gruppo. De Lucia ha infatti parlato sempre del gruppo e che dal gruppo verrà scelto il candidato, un gruppo che potrebbe dire ancora la sua se coeso.

Dall’altra parte i “boatos” cominciano a parlare di Carlo Cinque, a dire il vero a muoversi è stato per prima Lorenzo Cinque con Romolo Ercolino, poi Antonio Vitiello per il Movimento Cinque Stelle, ma siamo ancora ad accenni senza alcuna uscita pubblica, a differenza di quello che avviene in altri paesi. Diversi hanno parlato dell’entrata in campo di Domenico Marrone, Mario Attanasio e Vito Cinque, tutti e tre hanno categoricamente riferito che non intendono candidarsi, ora gli ultimi “boatos” indicano Carlo Cinque, sicuramente alcuni suoi interventi pubblici sui social network sono stati molto apprezzati, ma bisogna vedere se si riesce ad aggregare e a fare squadra. All’opposizione Luca Vespoli ha fatto sapere che non intende ricandidarsi più, Peppe Milano ha espresso apprezzamenti per Giuseppe Guida, Manuela Cocorullo non sappiamo cosa faccia, mentre Francesco Mascolo uomo di fiducia di Domenico Marrone comunque sembra intenzionato a non ricandidarsi. A dire il vero in questi anni di maggioranza per molti non si è fatta sentire molto l’opposizione, forse una delle poche voci critiche è stata quella di Daniele Esposito dell’associazione Macchia Mediterranea, ma non sembra voler avere ambizioni politiche.

Insomma la situazione è ancora molto fluida, al duopolio Fusco-Guida spunta Guarracino, molto dipende dalla possibile terza ricandidatura di De Lucia , che potrebbe avere in serbo una sorpresa, senza la sua possibile ricandidatura sicuramente cominceremo ad avere un autunno abbastanza caldo politicamente.