Eletto il nuovo rettore di Salerno: È Loia «Ci credevo: è un momento felice»

È Vincenzo Loia il nuovo rettore dell’Università degli studi di Salerno. Un’università in fermento, per il post Tommasetti. «Ci abbiamo creduto. È un momento felice», afferma il neo rettore mentre attraversa piazza del Sapere per raggiungere la comunità accademica in festa che lo attende al rettorato. Il primo abbraccio con il rettore Aurelio Tommasetti che, per la prima volta, in sei anni di mandato, appare evidentemente commosso.



Fonte: Il Mattino