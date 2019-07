E’ ARRIVATA ISABELLA !

Francesco De Angelis, consigliere comunale a Sant’Agnello, annuncia con questo post la nascita di Isabella:

Grazie Signore per avermi donato la gioia di essere padre per la prima volta con Teresa.

Grazie Teresa e al tuo caro sposo Carlo che con l’aiuto del Signore mi avete quintuplicato la gioia per avermi elevato a Nonno con la splendida piccola nipotina Isabella.

Gli auguri della redazione di Positanonews alle famiglie per il lieto evento.