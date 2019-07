Una donna delegata allo sport a Vietri sul mare.

Una scelta coraggiosa,ma anche attenta e dirompente,quella del sindaco di Vietri Giovanni De Simone ,che ha nominato consigliere allo sport una donna: Stefania Fiorillo.Una delega che da sempre è stata ad appannaggio di un uomo,ma che ora ,visto anche la grande attenzione alle donne in tutti gli sport, può dare un nuovo impulso alle attività sportive delle ragazze vietresi.Ricordiamo che a Vietri sul mare,per anni si è avuta una squadra femminile di volley e di pallacanestro,oltre alle tante atlete di ginnastica che da tempo calcano le pedane nazionali ed internazionali.Lo sport ,una scuola di vita ,inclusiva nella scuola ,per una “competitività” sana anche nella vita, sembra essere il progetto di Silvana Fiorillo . Il compito della neo-consigliera potrà sicuramente essere facilitata dalla sua ulteriore delega alla pubblica istruzione,un’altra importante mansione che potrebbe includere ,non solo lo sport nella vita dei giovani studenti vietresi,ma un inserimento delle donne ,fattivo,in un ambito,quello della ceramica,che prevede tra poco l’apertura di una scuola di ceramica a Vietri sul mare,in cui sarà possibile riscoprire la storia ,le tradizioni,la cultura ed il grande charme che le donne vietresi hanno dato alla diffusione della ceramica vietrese nel mondo .

Anche se alla mia prima esperienza amministrativa sono impegnata professionalmente nel mondo dello sport e in quello della scuola.

“L’incarico assegnatomi è per me motivo di grande orgoglio- ha dichiarato la neo delegata-, in quanto lo sport è sempre stato una costante attiva nella mia vita, mi ha formato caratterialmente e ha dato un valido apporto alla formazione della donna che sono oggi.

Nonostante la storia dello sport sia stata segnata da profonde differenze di genere, a lungo caratterizzata da una netta predominanza maschile io credo nello sport come valore sociale, educativo e formativo.

Il mio lavoro sarà puntare sulla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e chiederò, con forza, di far inserire nel PUC la previsione di nuovi impianti sul territorio. Ovviamente, viste anche le restrizioni economiche dei comuni, parteciperò a bandi per finanziamenti Europei o di tutti gli enti che erogano fondi, già ho avuto alcuni appuntamenti con dei progettisti in questo mese.

E poi viste le mie attitudini professionali trovare strategie per promuovere l’ attività fisica e lo sport, perchè risaputo che rappresentano uno dei principali strumenti per la prevenzione, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età.

Quindi una visione più ampia di sport, non solo come momento ludico, ma inteso come stile di vita.

Credo bisogna essere, come ente, vicini alle associazioni sportive ascoltando le loro problematiche e far in modo che il loro lavoro sui giovani possa essere sempre più incrementato e deciso, poiché l’associazionismo sportivo è un fattore fondamentale per l’educazione dei futuri cittadini. Ovviamente darò sempre un appoggiò importante a chi, cercherà, di implementare gli sport al femminile, anche se, devo dire, uno dei meriti dello sport è proprio quello di rappresentare al meglio la partita di genere.”

Antonio Di Giovanni