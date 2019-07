Don Luigi Colavolpe compie 60 anni di sacerdozio. Le comunità di Amalfi e Pontone in festa

Pastore, amico, confessore, formatore, scrittore. Ce ne sarebbero ancora tanti di aggettivi da spendere per descrivere il virtuoso vissuto di don Luigi Colavolpe che oggi compie sessant’anni di sacerdozio.

Un cammino spirituale lungo mezzo secolo e due lustri in cui il nostro reverendo ha dispensato affetto a piene mani. I suoi sorrisi sono ogni giorno una carica vitale. Per tutti. E Condividere oggi con don Luigi questo traguardo riporta alla memoria delle tante generazioni il ruolo che egli ha svolto nelle comunità. Ad Amalfi e Pontone dove è parroco da oltre un ventennio.

Senza tralasciare il segno che ha lasciato all’epoca della scuola dove è stato per anni insegnante di religione. O quell’impegno profuso nell’azione Cattolica, prima di dedicarsi anima e corpo al centro di solidarietà dedicato a Monsignor Marini di cui è anima indiscussa anche per quel processo di beatificazione dello storico presule che Amalfi ebbe come arcivescovo.

A don Luigi va il più affettuoso, caloroso e sincero ringraziamento per quanto continua afare per tutti. E un augurio speciale in questo giorno a lui caro. Quello del sessantesimo anniversario di sacerdozio.

Che il Padre Celeste ti dia lunga vita, don, e preservi sempre quel sorriso a tutti noi coro. Auguri di cuore, don Luigi.

(Fonte Amalfi Notizie)