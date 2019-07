Domani in vigore un piano straordinario Eav per la linea Napoli-Sorrento. Ecco tutti gli orari

Per la giornata di domani, domenica 7 luglio 2019, l’Eav ha disposto un programma di esercizio con corse a fermate alternate nella fascia oraria tra le 9 e le 15 lungo la linea Napoli-Sorrento, ma solo per i convogli diretti verso la costiera.

Il piano dell’azienda stabilisce che le seguenti corse ferroviarie da Napoli per Sorrento: Treno 1091 delle ore 9:09 – Treno 1101 delle ore 10:09 – Treno 1111 delle ore 11:09 – Treno 1121 delle ore 12:09 – Treno 1131 delle ore 13:09 non effettueranno servizio viaggiatori nelle località di Via Gianturco, S. Giovanni a Teduccio, Barra e S. Maria del Pozzo.

Invece le seguenti corse ferroviarie da Napoli per Sorrento: Treno 1093 delle ore 9:39 – Treno 1103 delle ore 10:39 – Treno 1113 delle ore 11:39 – Treno 1123 delle ore 12:39 – Treno 1141 delle ore 14:09 non effettueranno servizio viaggiatori nelle località di Torre Annunziata Oplonti e Via Nocera.

Verranno, inoltre, effettuati i seguenti treni straordinari tra Napoli e Sorrento e viceversa: Treno 10819 delle ore 8:19 da Napoli per Sorrento – Treno 10919 delle ore 9:19 da Napoli per Sorrento – Treno 11554 delle ore 15:54 da Sorrento per Napoli – Treno 11740 delle ore 17:40 da Sorrento per Napoli