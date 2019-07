Domani sera il triangolare del Centenario. Torneo trasmesso da Sky. I dettagli

Domani sera, 1 agosto, allo Stadio Arechi di Salerno ci sarà il “triangolare del Centenario” in memoria dell’ultras granata Claudio Rinaldi.

Al torneo prenderanno parte Salernitana, Bari e Reggina. Il calcio d’inizio è previsto per le 20.30 e si prevede una buona cornice di pubblico, nonostante siamo in piena estate e in tempi di vacanza.

Il triangolare è visibile su Sky sport in pay per wiew a soli 6,99€, canale 251. Telecronaca a cura di Antonio Nucera. Bordocampista sarà Francesco Modugno.

L’auspicio è quello di vivere una bella serata di sport, all’insegna del bel calcio e del rispetto reciproco.

Buon divertimento!