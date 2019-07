Diversi malori oggi a Positano, l’ultimo in spiaggia per una turista straniera che aveva probabilmente assunto alcol

Positano, costiera amalfitana. Quella di oggi è stata una giornata molto intensa per gli operatori sanitari del 118, almeno quattro i casi di malori che hanno richiesto l’intervento della Croce Rossa. Nel pomeriggio, in località Annunziata, c’è stato un intervento della Croce Rossa che ha richiesto anche la presenza dei Carabinieri, ma ancora non si conoscono i particolari di quanto accaduto. L’ultimo episodio, invece, si è verificato verso le 19.00 sulla Spiaggia Grande quando una turista straniera si è sentita male, probabilmente dopo aver assunto qualche bevanda alcolica.