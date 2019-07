Distintivo Cavaliere Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana - Cav. N. H. Attilio De Lisa

2 giugno,festa della Repubblica 2019 a Salerno in Piazza Amendola: il Presidente Sergio Mattarella ha nominato tra le onorificenze con attestato il Nob. Cav. Attilio De Lisa Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana di cui adesso in possesso anche del distintivo-stemma-spilla visibile sulla giacca.

Infatti Domenica 2 giugno 2019, in occasione del 73^ anniversario della fondazione della Repubblica, durante la celebrazione della Festa della Repubblica in piazza Amendola a Salerno, tramite il Prefetto Francesco Russo della Prefettura di Salerno organizzatrice in presenza anche del Padrino socio tesserato A. N. C. R. Sindaco Vittorio Esposito (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno), è stata conferita con decreto del 27 dicembre 2018 da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo presenti) del Comune di Sanza originario di San Rufo della Diocesi di Teggiano-Policastro che annovera già la qualifica di Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano riconosciuto dallo Stato Italiano con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica e di Commissario sezionale per la Federazione di Salerno dell’Associazione Nazionale Combattenti e reduci con l’onore della presenza anche del Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi con ringraziamenti per aver fatto visitare insieme ai figli e il consigliere Stefano Colucci la Sede Federazione di Salerno A. N. C. R., presso la sezione di Sanza oltre ad essere anche dipendente di ruolo dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti anche per mansioni superiori dal 2008.

Si è svolta la cerimonia, in collaborazione con il Centro Documentale dell’Esercito di Salerno, alla presenza delle autorità civili e militari, dei Gonfaloni della città di Salerno, della Provincia dei comuni, del Medagliere del Nastro Azzurro e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i loro Labari.

La cerimonia ha avuto inizio in Piazza Amendola, alle ore 10,00, con gli onori al Prefetto Francesco Russo già citato all’inizio, che ha passato in rassegna lo schieramento. A seguire, avvenuto l’Alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, con l’esecuzione di un esercizio dei Vigili del Fuoco, e la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica.

In prosieguo, sono state consegnate le “Onorificenze al Merito della Repubblica Italia”, le “Stelle al Merito del Lavoro” e le “medaglie d’onore alla memoria” dei cittadini della provincia deportati nei lager nazisti (in tutto 43 onorificenze). Hanno partecipato alla cerimonia il Gran Concerto Bandistico “Città di Fisciano”, diretto dal maestro Angelo De Carluccio, e i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno.

Importante e prestigioso riconoscimento che ha ricevuto il Cavaliere Attilio De Lisa in presenza di molti sindaci e presidenti sezione A. N. C. R. amici (Salerno, Castel San Lorenzo, Teggiano,Agropoli,Baronissi,Eboli,Auletta,Polla,Celle di Bulgheria,San Giovanni a Piro,Monte San Giacomo,Battipaglia,Fisciano,Stio Cilento,Valle dell’Angelo, Siano, Angri,Cava de’ Tirreni,Nocera Inferiore,Scafati,Giffoni sei Casali,Orria,Giungano,Capaccio Paestum,Campagna,Castel San Giorgio,Castelcivita,Maiori,Mercato San Severino, Minori,Olevano sul Tusciano,San Marzano sul Sarno,Sarno,Torchiara,ecc.) che si sono complimentati con Lui oltre a Michele Strianese Sindaco di San Valentino Torio-Presidente della Provincia di Salerno e vice Carmelo Stanziola Sindaco di Centola insieme a politici di cui presente Marzia Ferraioli deputato,Piero De Luca Deputato figlio di Vincenzo De Luca Presidente Governatore della Regione Campania,Enzo Fasano ex senatore,Franco Picarone Consigliere Regionale, Alfonso Andria ex senatore,Tino Iannuzzi ex deputato,ecc. .

Infine dal Cav. N. H. Attilio De Lisa un caloroso ringraziamento anche al suo Sindaco Vittorio Esposito che Lo ha onorato come Padrino oltre come già fatto al Presidente Provinciale Antonio Landi insieme ai soci tesserati della Sezione Giuseppe Giordano di Sanza dove è Presidente e Commissario Sezionale di cui presente sia il consigliere Stefano Colucci che ha onorato con la Bandiera Tricolore Italiana A. N.C. R . e socio Vincenzo Manduca capo della Polizia Municipale di Sanza.