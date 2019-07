Disservizi della Circumvesuviana, il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro porta la questione in consiglio regionale

Dopo l’episodio dei giorni scorsi in cui un treno della Circumvesuviana è rimasto a lungo bloccato nella galleria tra Castellammare e Vico Equense con centinaia di passeggeri a bordo, episodio che purtroppo non è il primo a coinvolgere i mezzi della Circum e purtroppo difficilmente sarà l’ultimo, interviene Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, il quale dichiara: “Sul caso Eav serve un’inchiesta. Che fine hanno fatto gli oltre 600 milioni di euro stanziati dal governo Renzi per ripianare i debiti dell’Eav e farla ripartire senza problemi? Come è possibile che un’azienda pubblica alla quale sono stati azzerati i debiti, registri il peggior consuntivo di produzione d’Europa tra gravissimi disservizi, corse cancellate, ritardi, aggressioni al personale e agli utenti e quotidiani atti vandalici alle stazioni e ai treni?”. Cesaro ha dato voce a quelli che sono gli interrogativi dei tanti pendolari che ogni giorno utilizzano la Circumvesuviana per raggiungere il posto di lavoro o le università e che sono spesso vittime di disagi legati a disservizi e guasti dei mezzi, che comportano nella migliore delle ipotesi dei lunghi ritardi e nella peggiore anche la soppressione di numerose corse. Armando Cesaro sull’argomento ha presentato in Consiglio Regionale una proposta di legge per l’istituzione di una commissione di indagine conoscitiva sulla gestione fallimentare dell’Eav ed in particolare della Circumvesuviana. “Sono sicuro – dichiara – che, vista la gravità della situazione, nessuno si sottrarrà alle proprie responsabilità”.