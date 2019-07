Dimaro,applausi per il Napoli e allenamento sotto la pioggia

Abitanti La località della Val di Sole conta 1.300 abitanti e quando arriva il Napoli c’è sempre il pienone in tutte le strutture E’ così anche stavolta

Quaranta giorni dopo l’ultima partita, via al ritiro della nuova stagione

Miki De Lucia

9 Anni a Dimaro Il Napoli ha scelto il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida per il nono anno consecutivo Anche ieri il gruppo ha ritrovato i luoghi e le abitudini di sempre

Tra l’entusiasmo dei numerosi tifosi giunti in Trentino, la squadra è entrata in campo alle 18 svolgendo la prima seduta ufficiale.



In avvio il gruppo è stato impegnato in un lavoro di prevenzione ai bordi del campo sotto la guida del Professor Manuel Morabito.

Successivamente la rosa si è divisa in due plotoni che hanno svolto torello su due metà campo.

Chiusura con partitina finale, sotto un violento acquazzone, nella quale Gianluca Gaetano ha messo a segno il primo gol stagionale del ritiro.

In partitella il primo gol è di Gaetano Gianluca Gaetano, 19 anni, ha segnato il primo gol della stagione mosca Prendete il pallone, subito, perché oggi si fa (anche) così: l’arte va alimentata, immediatamente, e non si corre più tra i boschi, ma è la partitina che diviene allenante. E poi vuoi mettere il divertimento che cancella la “fatica”: blu contro bianchi, dieci contro dieci, per accorgersi che non è (quasi) cambiato niente rispetto a quarantuno giorni fa, quando a Bologna è finito il campionato. Qui si riapre una stagione e anche la nuova va come quella ormai vecchia: palo. In nove mesi di partite ufficiali, ce ne sono stati ventisette, e stavolta il “cucchiaino di legno” va a Verdi, che però almeno si prende la soddisfazione di poter vedere esultare, sulla respinta, il giovanissimo Gaetano. I millennial devono sfruttare anche le sfide a un tocco, a due o quelli in libertà e il gioiellino della Primavera, a cui Ancelotti ha già concesso il piacere del debutto, ne approfitta con il primo gol stagionale; gli altri sono di Inglese, che non può perdere il vizio, del giovanissimo Labriola e di Rog. Con il pallone è subito un’altra cosa.

E la chiamano estate…

Perché a un certo punto, le 18.30 o forse no, volano i cartelloni e si scatena un temporale che abbatte il mercurio nelle colonnine e induce a spassarsela anche un po’, come bambini in spiaggia. Buon giorno, Napoli; anzi, buon pomeriggio, dovendo fronteggiare piccole emergenze, si chiamano disavventure di viaggio, cominciate subito, all’alba, sul Frecciargento costretto a rallentare e

in che maniera, sino a presentarsi alla stazione di Trento con una quarantina di minuti di ritardo, che accusano anche Ancelotti, Gaetano, lo staff medico e il mini-esercito dei baby svegliatosi di buon’ora per essere poi a tavola all’ora di pranzo. Ma gli imprevisti rientrano nel programma e tutto scivola più in là, allenamento incluso, che dalle sedici viene spostato alle diciotto, inconsapevoli della burrasca.

LA FOLLA, I RICORDI. Nove anni di Dimaro-Folgarida hanno costruito rapporti umani, amicizie consolidate e stampato abitudini a cui la gente non sa rinunciare: il pienone scatterà da giovedì, però c’è soltanto (ancora) qualche stanza libera in questa Val di Sole che invece sul tardo pomeriggio diventa cupa e trascina nella profondità della memoria: otto mesi non sono mai volati via, perché ora è un fiume di ricordi che inonda, che inquieta, che addolora. «Ma ci siamo rialzati, anche se ciò ch’è perso è perso, come una nostra amica». Furono notti violente e carogne, quelle del 30 ottobre e del primo novembre, quelle in cui Dimaro scoprì la tragedia, la morte di una mamma di due bambine, il terrore di massa, perché questo non è un paese ma una famiglia allargata di mille e trecento abitanti: e ora, capirete, basta un soffio o anche una tempesta pomeridiana per andare a scavare dentro ognuno di loro.

IL CALCIO. Il Napoli è rimasto qua, ovvio, ormai si sente di casa,

anzi lo è: lo stesso albergo, quello della famiglia Rosatti, gli identici itinerari in agenda, per radicare tendenze e trasformarle in abitudini che allietino, che contribuiscano a distrarre, ma ovviamente senza che si dimentichi cos’è successo (ammesso fosse possibile).

E

HI, BABY. E’ il primo giorno di scuola, per certi versi, ci si rivede dopo un bel po’ – forse un mese e mezzo, forse di più, forse per la prima volta – e c’è un abbraccio che avvolge Davide Ancelotti, è lui a dare il via al cerimoniale d’accoglienza, avendo preferito anticiparsi un po’: Zerbin, ch’è piemontese, è planato chiaramente in auto, accompagnato dai propri genitori; e Gaetano, che invece era con il mister sul treno, ha una capigliatura biondo-oro che raffigura la stravagante spensieratezza della sua età.

CHI CHIAMA? Si fa in fretta a riempire poi la pagina di un diario, perché è tutto “live” e a questo Grande Fratello che registra, annota, poi custodisce non sfugge neanche un alito di vento o l’inaspettato trillo del cellulare di Ancelotti, uno spiffero di leggerezza nella seriosità d’un pomeriggio poi fintemente misterioso. Perché a quel punto, l’unica domanda da porsi, senza ricevere risposta, è banalissima ma elettrizzante: chi disturba il “guidatore” e soprattutto perché mai? Aspettando Maurito, è chiaro che tutti i pensieri vadano a lui.

