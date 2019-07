Diario di strada di Giovanni Farzati (Viggiano uguale arpa)

Le arpe, c’è quella paraguaiana, quella spagnola.Un esperto in materia il signor AlfonsoToscano in vacanza ad Agnone, romano amante del Cilento.Viggiano di Basilicata, paese tempio dell’arpa, una storia durata secoli, “l’arpecedda” di Viggiano, popolo di suonatori in giro per il mondo, i viggianesi, nel 700 800, mandavano “i piccioli”, soldi a casa guadagnati suonando nelle più importanti piazze d’Europa.

Il “neo”, bambini con l’arpecedda.“Maestri di Vìggiano, imparavano loro a suonare e li affidavano a compagnie di artisti, d’accordo con le famiglie, qualcuno ha visto in questo una sorta di sfruttamento”.