Diario di strada di Giovanni Farzati, Agropoli, il sole che botte, Fornelli, fuochi d’artificio &incuria, Napoli 6 luglio, aiutiamo Diana

Processioni d’estate

bottigliette d’acqua con sali minerali, dietro ai Santi portati a spalla, come in una maratona; chilometri sotto il sole che picchia duro, la processione di Agropoli, festeggiamenti di S.Pietro e Paolo, per molti fedeli si è trasformata in un incubo, numerosi gli interventi dei sanitari per soccorrere persone colte da colpi di calore lungo il tragitto, che partendo dal centro storico si snoda lungo le vie cittadine.