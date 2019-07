De Luca rilancia: «Fuori dal commissariamento o denuncio il Governo»

«O usciamo dal commissariamento o la Regione Campania querela per abuso d’ufficio il presidente del Consiglio, il ministro dell’Economia e il ministro della Salute. Non abbiamo nessuna questua da fare, è un dovere del Governo rispettare gli obblighi istituzionali». A dirlo è il governatore campano Vincenzo De Luca. Sul punto, spiega che «non si capisce quale sia il motivo perché rimanga in piedi il commissariamento. Avremo, a fine luglio, l’ennesimo incontro con il ministero della Salute e con il ministero dell’Economia e ribadiremo, in quella sede, che non c’è più nessuna ragione per tenere in piedi il commissariamento»

Fonte: IlRoma.met